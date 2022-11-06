بالفيديو آرسنال يقهر تشيلسي ويستعيد صدارة البريميرليج

استعاد آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصاره الثمين 1-0 على مضيفه تشيلسي، عصر اليوم الأحد، في ملعب ستامفورد بريدج، بقمة لقاءات الجولة 15.



وسجل هدف آرسنال الوحيد المدافع البرازيلي جابرييل ماجالايس في الدقيقة (63).



وبتلك النتيجة ارتقى آرسنال إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع.



أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح آرسنال في الدقيقة الأولى، برأسية من جابرييل مرت إلى جوار القائم.



وعاد آرسنال للمحاولة في الدقيقة 7، بتسديدة من وايت من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدًا عن المرمى.





وسدد وايت مرة أخرى كرة أرضية من داخل المنطقة في الدقيقة 10، مرت بقليل إلى جوار القائم.



واستمر زحف آرسنال تجاه مرمى تشيلسي، بتسديدة من مارتينلي من على حدود المنطقة في الدقيقة 17، ذهبت أعلى العارضة.



وأهدر آرسنال فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 28، بعدما أرسل مارتينلي عرضية لجيسوس الخالي من الرقابة داخل المنطقة، فسدد الأخير رأسية مرت إلى جوار القائم.



وظهر تشيلسي هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 32، بارتقاء من سيلفا لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.



ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ومع بداية الشوط الثاني، ارتقى بارتي لعرضية في الدقيقة 56، مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن المرمى.



وتوغل جيسوس في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 62، مسددًا كرة قوية تألق ميندي في إبعادها إلى ركلة ركنية.



وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 63، بعدما أرسل ساكا عرضية من ركلة ركنية، مرت من أمام الجميع، وتابعها جابرييل بتسديدة من على خط المرمى سكنت الشباك.



وكاد آرسنال أن يضيف الهدف الثاني، بعدما تابع ساكا كرة مبعدة من شالوباه داخل المنطقة، ليسدد كرة قوية ذهبت بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 68.



ومن هجمة سريعة انطلق جيسوس من قبل وسط الملعب وتلاعب بسيلفا وتشيك، قبل أن يمرر كرة إلى أوديجارد داخل المنطقة في الدقيقة 75، فسدد كرة مقوسة ذهبت أعلى العارضة.



ولم تسفر محاولات الفريقين فيما تبقى من وقت المباراة عن أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز آرسنال بهدف دون رد.