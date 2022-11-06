التشكيلة المتوقعة لقمة يوفنتوس وإنتر

يحل إنتر ميلان ضيفا على يوفنتوس، مساء اليوم الأحد، بملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.



ويحتل إنتر ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 24 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في الترتيب الثامن بـ22 نقطة.



ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن التشكيلة المتوقعة للفريقين في ديربي إيطاليا، كالآتي:



يوفنتوس



حراسة المرمى: تشيزني.



الدفاع: بريمر - دانيلو - ساندرو.



الوسط: كوادرادو - فاجيولي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش.



الهجوم: ميريتي - ميليك.



إنتر ميلان



حراسة المرمى: أونانا.



الدفاع: سكرينيار - أتشربي - دي فري.



الوسط: دي ماركو - ميختاريان - تشالهانوجلو - باريلا - دومفريس.



الهجوم: لاوتارو - دجيكو.