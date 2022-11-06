أنشيلوتي: رونالدو الظاهرة لم يحالفه حظ لاعب الريال!

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة رايو فايكانو، غدًا الإثنين، ضمن الجولة 13 من الليجا.



وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "رايو فايكانو فريق يلعب بشكل منظم وبكثافة على أرضه، لكننا مستعدون وسنحاول تحقيق أفضل نتيجة، لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الفوز".



وأضاف: "أسينسيو قادر على اللعب في مركزين، وفي المنطقة يمكنه إظهار المزيد من قدراته، وفي المرات التي لعب فيها مع فالفيردي، أظهرا انسجاما، وهو أمر جيد لنا في المستقبل".



وعن موقف بنزيما، أوضح: "لن يلعب لأنه لا يشعر أنه بخير، وغيابه سمح لنا بإظهار جودة لاعبين آخرين، وفي الجزء الثاني من الموسم سنحتاجه بالطبع".





وتابع: "رودريجو تطور كمهاجم، وليس كجناح، لأنه قوي جدًا في المساحات الضيقة، ورونالدو الظاهرة لم يحالفه الحظ الذي يحظى به رودريجو الآن، ولم يكن ريال مدريد قويا في ذلك الوقت كما هو الحال الآن في دوري الأبطال".



وحول هازارد، وسبب افتقاده أهميته في الفريق، علق: "هناك العديد من اللاعبين في الفريق والتنافس كبير، وعليه أن ينافس بقوة".



واستكمل: "التخلص من لاعبين في يناير/ كانون الثاني؟ السوق بالنسبة لنا مغلقة بالنسبة لرحيل أو ضم لاعبين جدد، ولكن إذا طلب لاعب الرحيل فعلينا الاستماع إليه".



وعن اعتزال بيكيه، استطرد: "لقد كان أحد أقوى المدافعين في هذه الحقبة، وكان ذكيا ومنظما في الملعب، وأتمنى له الأفضل".



وأتم بالحديث عن قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال: "المنافسون دائما أقوياء، وهمنا الوحيد هو لقاء الغد، وأتمنى أن تقام القرعة بشكل جيد (يبتسم)".