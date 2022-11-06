تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 103 و 104، تستعد قناة ATV التركية لإصدار اعلان الحلقة 104، الموسم الرابع، و قد اصدرت القناة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 103 مدبلجة للعربية الأسبوع الماضي، حيث يبحث الملايين من عشاق الدراما التركية و المسلسلات التاريخية المدبلجة عن تردد قناة ATVلمشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي المؤسس عثمان، حيث يحتل مسلسل المؤسس عثمان أهمية كبيرة لدى المشاهد العربي، الذي يبحث عن حلقات المسلسل مدبلجة على القنوات الفضائية.

تردد قناة ATV التركية 2022 الجديد

تعتبر قناة ATV التركية من أشهر القنوات التركية الفضائية حيث بدأ البث التلفزيوني لها عام 1992 من العاصمة اسطنبول ، وقد حققت هذه القناة أعلى المشاهدات، كما حازت على ملايين من المعجبين في جميع دول العالم وفي تركيا قناة ATVالتركية تقوم بتقديم محتوى متميز، من خلال تقديم أعداد كبيرة من البرامج المتنوعة والمسلسلات، والأخبار الرياضية، والمجتمعات السياسية الترفيهية، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة ATV 2022.





تردد قناة ATV الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان مترجمة للعربية قصة عشق .

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5