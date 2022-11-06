استقبل أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات ، يبحث الكثير من الأشخاص في هذه الأثناء عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 ، لا سيما الأطفال و أولياء الأمور، بهدف مشاهدة برامجها المتنوعة والتي تستهدف في الدرجة الأولى الأطفال في العالم والوطن العربي خاصة، حيث استطاعت قناة طيور الجنة الحصول على اعلى نسبة مشاهدات من قبل المشاهدين في العالم العربي، نظراً لأنها تقدم محتوى ترفيهي و تعليمي هادف، و في هذه المقالة التي خصصها لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" حول التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2023، لتتمكنوا من ضبطه على أجهزة الاستقبال لديكم، فتابعوا قراءة هذه المقالة حتى نهايتها لتتابعوا تردد قناة طيور الجنة و خطوات ضبطه على اجهزتكم .

قناة طيور الجنة 2023

و تتميز قناة طيور الجنة بعروضها التشويقية الهادفة، و لذلك تحظى بأهمية كبيرة من بين القنوات الأخرى، لما تقدمه من محتوى شيق و ممتع و مفيد لتعليم الأطفال و تعديل سلوكياتهم، كما أن قناة طيور الجنة هي قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايلسات، وحاليًا هي على القمر عربسات، اختصت بمجال أناشيد وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم.

ويُميز قناة طيور الجنة الشهيرة، الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات :

التردد 11391

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات :

التردد 11310.

معامل تصحيح الخطأ: 3/ 2.

معدل الترميز: 30000.

برامج قناة طيور الجنة 2023

تقدم قناة طيور الجنة كثيرا من البرامج الجذابة والجميلة التي تجذب الأطفال إليها ، وأغلب برامجها تكون على هيئة كليبات تصحبها الموسيقى ومنها ما يلي :

أغنية ماما جابت بيبي الذي تقوم بغنائها جنى مقداد ، وفيها تبين للأطفال كيفية التعامل مع إخوتهم الصغار .

أغنية الحروف الأبجدية وفيها يقوم مجموعة من الأطفال بقراءة الحروف باللغة العربية مع الضبط والتشكيل ، ويقوم هذا الكليب بعرض الحروف بألوان مختلفة جذابة .

أغنية عصومي ضرب وليد وفيها يشرك الإخوان الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد في تمثيل هذا الكليب بينما تقوم فرقة طيور الجنة بالغناء ، وهذه الأغنية تعلم الأطفال كيفية التعامل مع بعضهم البعض وخطورة الاعتداء .

إلى جانب كثير من الأغنيات الهادفة التي تحرص القناة على تقديمها لمساعدة الأطفال في حياتهم بطريقة جميلة .