صاروخ صيني يزن 23 طنا يسقط في المحيط الهادئ

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، سقوط الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي"، مساء الجمعة، في المحيط الهادي.

ونشرت مواقع إسبانية فيديو قالت إنه للحظة دخول حطام الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض فوق جزيرة إيبيزا غربي البحر المتوسط.

وكان حطام الصاروخ الصيني الضخم يتجه إلى سقوط غير منضبط وخارج السيطرة على الأرض، عبر الغلاف الجوي، الجمعة، وسط مخاوف من أن أجزاء من الصاروخ العملاق قد تتسبب في بعض الأضرار، حين اصطدامها بالأرض.

وأطلقت الصين في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 الوحدة الثالثة (وحدة مينجتان) لمحطة الفضاء الصينية تيانجونج، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار.

وتم تصميم المراحل الأساسية لمعظم صواريخ الفئة المدارية لتهبط بعد وقت قصير من الإقلاع، أو يتم توجيهها بأمان إلى البحر أو فوق مناطق قليلة السكان أو للقيام بعمليات هبوط رأسية تعمل بالطاقة لتمكين إعادة الاستخدام، لكن نواة صاروخ "لونغ مارش 5 بي" تصل إلى المدار مع حمولتها، مما يؤدي إلى تحطم غير متحكم فيه، بسبب السحب الجوي.

وفي وقت سابق توقعت مؤسسة "Aerospace Corporation"، وهي منظمة غير ربحية تقوم بالبحث والتحليل بما في ذلك تتبع الحطام الفضائي، دخول حطام الصاروخ إلى الغلاف الجوي يوم الجمعة، وحددت نطاق سقوطه فوق أجزاء واسعة من قارة أمريكا الشمالية ومعظم أمريكا الوسطى وأفريقيا ومناطق في جنوب شرق أستراليا.

وتعد هذه هي المرة الرابعة خلال عامين التي يخرج فيها صاروخ صيني عن السيطرة، ففي أيار/ مايو 2020 سقط حطام صاروخ صيني على الأرض في قرية في ساحل العاج غربي أفريقيا.