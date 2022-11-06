بينت يقدم استقالته ولابيد يرفض المشاركة في حكومة نتنياهو

قدم نائب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، وبشكل رسمي، استقالته من منصبه.

وقال موقع واللاه العبري، إن استقالة بينيت ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم، بحيث يصبح بدون منصب نائب رئيس الوزراء.

كما حسم رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، قراره حول إمكانية مشاركته في حكومة الاحتلال الجديدة.

وأكد لابيد خلال حفل لإحياء ذكرى مقتل يتسحاق رابين، إنه لن يشارك في الحكومة الجديدة التي يُتوقع أن يشكلها بنيامين نتنياهو .

وشدد على أنه "لا يوجد أي سيناريو يمكن من خلاله الدخول إلى الحكومة"، مضيفاً: "سنقاتل حتى نعود إلى الحكم".

وأشار إلى أن "الحكومة برئاستي خسرت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، وأنا لا أستعد لأدير ظهري لمن لم ينتخبنا، أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية الإسرائيلية عندما يفوزون، يجب أن يؤمنوا بها حتى عندما يخسرون".

بدوره يواصل بنيامين نتنياهو منذ الصباح لقاءاته مع كبار قادة أحزاب كتلته اليمينية لمعرفة مطالبهم لتشكيل الحكومة المقبلة.