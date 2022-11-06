تصدير 50 طناً من زيت الزيتون من غزة للسعودية والإمارات

أكّد المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة في غزة م. محمد أبو عودة، اليوم الأحد، أن قطاع غزة انتهى من تجهيز شحنة كبيرة من زيت الزيتون لتصديرها إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، موضحاً أنّ الوزارة بدأت تجربة تصدير زيت الزيتون إلى الخارج منذ نحو 3 سنوات.

وبيّن م. أبو عودة في تصريح صحفي، أنّ الوزارة ستبدأ بتصدير زيت الزيتون إلى السعودية والإمارات الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن كمية التصدير تقدر بـ 50 طناً وهي الأعلى منذ 3 سنوات، نتيجة وفرة كمية انتاج الزيتون هذا العام.

وأشار إلى أن هناك نحو ألف طن فائض من زيت الزيتون، نتيجة وفرة انتاج الزيتون هذا العام، وعملية التصدير ستجعل الأسعار عادلة للمستهلك والمُزارع على حد سواء، معرباً عن أمله أن تستمر عملية التصدير بهذه الكميات خلال الفترات المقبلة، واختراق أسواق أخرى من الدول العربية.

وأشار إلى أن شحنات الزيت الجاهزة للتصدير هي من "نوع K18، وصري، ومخلوط"، لكنّ جميع الأنواع وفق الشروط والمواصفات التي وضعتها الوزارة.

وأشار إلى شحنات الزيت المجهزة للتصدير تنقسم إلى قسمين، الأول تصدير إلى الأسواق الخارجية، والآخر نظام "أمانات" وهو يعني أن يذهب الزيت لأصحابه الذين يمتلكون أراضي في قطاع غزة ويعيشون في الخارج.

وأوضح المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة في غزة، أن عملية التصدير لن تؤثر على أسعار الزيت؛ لأن هناك فائض كبير في الكمية المنتجة تصل لـ 1000 طن، موضحاً أن الوزارة تسعى لاختراق أسواق أخرى وتصدير كميات أكبر.

وتتوزع المساحات المزروعة بالزيتون في قطاع غزة بمعدل 10،5 آلاف دونم في محافظة غزة، ومثلها تقريباً في محافظة الوسطى، و12 ألفاً في محافظة خان يونس، و6،5 آلاف دونم في محافظة رفح و4،2 آلاف دونم في محافظة شمال غزة.