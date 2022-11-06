ما لا تعرفونه عن مرض الكبد الدهني.. 3 علامات للخطورة

الكبد عضو مهم جداً في الجسم، يلعب العديد من الأدوار المحورية، ما يعني أن إصابته بالكثير من الدهون بلا شك يؤثر على وظائفه، فكيف نعرف ذلك؟

يساعد الكبد في تنظيم معظم المستويات الكيميائية في الدم ويخرج منتجاً يسمى الصفراء، ما يساعد على التخلص من الفضلات في الكبد، كما أنه يصنع البروتين للجسم ويخزن الحديد ويحول العناصر الغذائية إلى طاقة.

ومع ذلك، عندما يكون هناك الكثير من الدهون المتراكمة في الكبد، يؤدي ذلك إلى تعطيل الأداء الطبيعي له وبالتالي يسبب العديد من المضاعفات.

مخاطر الإصابة بتشمع الكبد

بشكل رئيسي هناك نوعان من أمراض الكبد الدهنية: مرض الكبد الدهني الناجم عن الكحول ومرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.

في حين أن السبب الأول هو الإفراط في تناول الكحوليات، فإن مرض الكبد الدهني غير الكحولي يحدث في الأشخاص الذين لا يشربون.

ويمكن أن تعرّض كلتا الحالتين الشخص لخطر الإصابة بتليف الكبد أو تندب الكبد، وهي المرحلة الأكثر تقدمًا من تلف الكبد ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني إلى الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، وهو شكل عدواني من المرض يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بتليف الكبد.

تعد المضاعفات الرئيسية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي هي تليف الكبد، أي تندب الكبد في مرحلة متأخرة.

علامات تليف الكبد

يحدث تليف الكبد نتيجة الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي. ووفقاً لموقع timesofindia فإن الأعراض الخطيرة لتليف الكبد، والذي يُعرف أيضًا باسم "اعتلال الدماغ الكبدي" ما يلي:

- الارتباك.

- النعاس.

- التداخل في الكلام.

ويعاني الأشخاص في المرحلة المتأخرة من مرض الكبد من بعض الأعراض إضافة للسابقة وهي:

- انتفاخ البطن (الاستسقاء).

- تضخم الأوعية الدموية تحت سطح الجلد مباشرة.

- تورم الأوردة في المريء وتمزقها.

- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

- تضخم الطحال.

- النخيل الأحمر.

- سرطان الكبد.

- فشل الكبد أي التوقف عن العمل في نهاية المرحلة.

عوامل تسبب الكبد الدهني

على الرغم من عدم وجود طريقة لمعرفة سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض الكبد الدهني، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار، وتشمل:

- البدانة.

- داء السكري من النوع 2.

- وجود خمول في الغدة الدرقية.

- مقاومة الأنسولين.

- ضغط دم مرتفع.

- العمر فوق سن 50.

- متلازمة الأيض.

- التدخين.

كيف تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية؟

لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، ينصح موقع Mayo Clinic باختيار نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

كما ينصح بالآتي:

- الحفاظ على وزن صحي.

- تقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم.

- ممارسة الرياضة وجعل التمرين أولوية بحيث تتمرن معظم أيام الأسبوع