سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر النهاردة الاثنين 7 نوفمبر 2022 | اسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب النهاردة الاثنين 7 نوفمبر 2022 في مصر، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل يومي أسعار الذهب في مختلف البلدان، لا سيما أن هناك عمليات بحث على مدار الساعة عن أسعار الذهب حول العالم، بما في ذلك أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، خصوصاً أن هناك عدم استقرار في أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% الأسبوع الماضي، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب في مصر كما جاءت في تداولات اليوم الاثنين 7-11-2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات الاثنين 7تشرين الثاني 2022، وسط هدوء في عمليات الشراء.

جاء هذا الصعود تزامنا مع مكاسب قوية حققها المعدن النفيس نهاية تعاملات الأسبوع الماضي حيث قفز الذهب بأكثر من 2%.

وتتزايد الضغوط على سوق الذهب المحلي حيث يؤدي ارتفاع الأسعار عالميا وصعود الدولار الأمريكي مقابل الجنيه لقفزة مزدوجة لأسعار المعدن الأصفر في السوق، ما يقلص حركة البيع والشراء.

وقرر البنك المركزي المصري الشهر الماضي تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري الأمر الذي جعل سعر الدولار يرتفع بأكثر من 20% بسوق الصرف المصرية.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وكذلك بسعر المعدن النفيس بالسوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 1228 جنيها للشراء و1224 جنيها للبيع، مقابل 1210 جنيهات للشراء و1215 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "آي صاغة".

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الشراء نحو 1398.75 جنيه والبيع 1403.5 جنيه، مقارنة بـ نحو 1382.75 جنيه والبيع 1388.5 جنيه، عند إقفال أمس.

وصعد سعر عيار 18 ليصل سعر الشراء عند 1049.25 جنيه، والبيع 1052.05 جنيه مقابل عند 1037.25 جنيه، والبيع 1041.5 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق.

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 10820 جنيها للشراء و9824 جنيها للبيع خلال تعاملات اليوم مقابل 10710 جنيها للشراء و9720 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس.