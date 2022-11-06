ارسنال يحسم ديربي لندن وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

حسم نادي ارسنال مساء اليوم الأحد، "ديربي لندن"، على حساب مستضيفه نادي تشيلسي بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على إستاد "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين ارسنال الذي واصل انطلاقته القوية في الدوري، في انتصاره إلى نجمه البرازيلي غابرييل ماجاليس الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الـ63 من زمن اللقاء مستغلا تمريرة زميله بوكايو ساكا.

وانفرد ارسنال الذي يبحث عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 18 عاما وتحديدا منذ موسم 2003-2004، بصدارة الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة، بفارق نقطتين عن بطل الموسم السابق مانشستر سيتي الذي حقق أمس فوزا قاتلا على ضيفه فولهام بهدفين لهدف.