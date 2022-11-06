وقفة احتجاجية ضد عنف الشرطة "الإسرائيلية" في عرعرة النقب

شارك العشرات من أهالي عرعرة النقب داخل أراضي عام الـ 48، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية ضد عنف الشرطة الإسرائيلية وسهولة ضغط أفرادها على الزناد.

وشارك في الوقفة التي نظمها المجلس المحلي، رئيس مجلس عرعرة النقب نايف أبو عرار، وقيادات الهيئات السياسية.

وجاءت الوقفة في أعقاب إصابة الشاب عيسى هاني بجروح خطيرة، جراء إطلاق النار عليه من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد عنف الشرطة الإسرائيلية بينها "عيسى ابننا والشرطة ضدنا"، و"عرعرة تنادي لا للتعدي ولا للعنصرية"، و"كفى لإطلاق النار على الأبرياء"، كما رددوا شعارات مناهضة للعنف والجريمة وإطلاق النار.

يذكر أن إضرابا احتجاجيا شمل المؤسسات التعليميّة في عرعرة النقب، يوم الخميس الماضي، إثر إصابة طفل برصاص الشرطة الإسرائيلية.