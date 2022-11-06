مديرة الوكالة الأمريكية: نتوقع تخصيص نحو 500 مليون دولار للضفة وغزة

ذكرت "إيمي توهل ستول " مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالضفة الغربية وغزة، أن هناك توقعات بتخصيص ما لا يقل عن 500 مليون دولار، لدعم الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وغزة والقدس.

وقالت توهل ستول، في تصريحات صحفية، إن البرامج الحالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في غزة، تعالج مجموعة واسعة من الاحتياجات، بما في ذلك دعم البنية التحتية المجتمعية الصغيرة، وتنشيط القطاع الخاص، واحتياجات المياه والصرف الصحي للسكان المعرضين للخطر وفرص العمل قصيرة الأمد وغيرها.

وأضافت أن الوكالة الأمريكية، استثمرت نحو 150 مليون دولار لتمكين الفلسطينيين من بناء مجتمعات مزدهرة وقادرة على الصمود، وتعزيز التنمية الشاملة، بين عامي 2021 و 2024، وفي انتظار موافقة الكونجرس الأمريكي، متوقعة أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس.

وأشارت إلى الوكالة الأمريكية تقدم المساعدة في إطار دعم سكان غزة من خلال الأنشطة المستهدفة، بما في ذلك الاستجابة الصحية لـ (كوفيد-19)، والنمو الاقتصادي وتوليد الدخل قصير الأجل، والديمقراطية والحوكمة، والوصول إلى المياه والصرف الصحي للأسر المعيشية، والمساعدات الغذائية الطارئة، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة الإنسانية والحرجة. إمدادات الإغاثة والحماية للفئات الضعيفة.

ولفتت أن أحد الأمثلة على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في غزة، كانت بالشراكة مع مؤسسة (أنيرا)، حيث تم بناء طابق إضافي مفروش بالكامل في مدرسة راهبات الوردية في غزة، مما يتيح لـ 125 طالبًا إضافيًا في سن المدرسة الثانوية مواصلة تعليمهم في نفس المؤسسة وتحسين حياة الناس في غزة.