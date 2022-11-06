رابط و خطوات الحصول على بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022 وسعر بطاقة هيا

رابط الحصول على بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022 وسعر بطاقة هيا، يتساءل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة الذين ينوون حضور بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ™، عن سعر و رابط الحصول على بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، و قد أنشأ المجلس الأعلى، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، رابطًا للحصول على بطاقة هيا الرقمية، بهدف تسهيل الدخول إلى الدولة. مشاركة قطر في مباريات المونديال، الشراء الإلكتروني الخالي من العوائق لبطاقات المونديال، وكذلك طريقة وخطوات شراء بطاقة هيا الرقمية لدخول مشاركة قطر في مونديال 2022، وكذلك تفعيل وظيفة كأس العالم. بطاقة.

رابط الحصول على بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم في قطر

وفقًا لموقع كأس العالم في قطر، سيحتاج جميع المشجعين الدوليين إلى تأكيد خطة إقامتهم من أجل الحصول على الموافقة النهائية لتطبيق بطاقة هيا الرقمية الخاصة بهم. للتقدم بطلب للحصول على Hayya وحجز إقامة، قم بزيارة Qatar2022.qa أو قم بتنزيل تطبيق “Hayya to Qatar 2022” (متوفر لأنظمة iOS و Android و Huawei)، تدير حكومة دولة قطر Hayaka. FIFA ليس مسؤولاً عن عملية التقديم و / أو النشر و / أو الاستخدام. إذا كان لديك أي أسئلة حول Hayya، يرجى الاتصال [email protected] أو الاتصال 800.2022 (سكان قطر) أو (+974) 4441.2022 (العملاء الدوليين) لحجز الإقامة.

كيفية الحصول على بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم

من أجل توفير تجربة إقامة ناجحة ومريحة للقادمين الجدد وعامة الناس الذين يرغبون في حضور ومشاهدة مباريات كأس العالم، طورت اللجنة المنظمة للبطولة Hayaka، وجميع المشجعين المحليين والدوليين الذين ينوون المشاركة في بطولة قطر 2022. بالنسبة للمسابقات، تشير بطاقة “هيا” إلى التقنية الذكية التي يوفرها المجلس الأعلى للمشاريع والإرث لكل متقدم، مع تذكرة صالحة لأي منافسة.

خطوات الحصول واستخراج بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم :

الدخول إلى منصة هيا الرقمية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

إنشاء حساب.

الضغط على طلب بطاقة هيا.

تحديد فئة مقدمة الطلب.

كتابة رقم طلب التذكرة.

ملء البيانات المطلوبة.

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بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم في قطر

يوضح فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة رابط حجز بطاقة هيا وكيفية حجز البطاقة حتى تتمكن من المشاركة في المونديال، بهذه البطاقة يمكنك المشاركة في المونديال والتخطيط لحركة المتفرجين وكذلك المشاركة في جميع الأنشطة التي تقام خلال البطولة، مع إمكانية دخول كأس العالم واستضافة جميع البطولات، ملعب اللعبة، حيث يقام مونديال قطر 2022 في 20 من الشهر الجاري، وبعد أسبوعين ستكون الجولة النهائية في الثاني من ديسمبر، لذا ستستمر المسابقة حوالي 12 يومًا، لذا إذا كنت ترغب في المشاركة في المونديال من الآن، تحتاج إلى شراء تذاكر Haya وحجزها للحصول عليها.، حتى يتمكنوا من الذهاب إلى قطر للمشاركة تسابق واستمتع بجميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها دولة قطر لمن ينافس هذا العام، ونتمنى لفريقك كل التوفيق والنجاح.

سعر بطاقة هيّا

بطاقة Haya مجانية لأن الحصول على البطاقة مجاني تمامًا، ولكن يجب دمجها مع تذاكر المباريات المدفوعة، والتي يتم شراؤها حصريًا عبر موقع FIFA الرسمي.