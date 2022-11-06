مباريات الأحد.. قمتان من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي

تقام اليوم الأحد، قمتان ناريتان في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلعب أرسنال ضد مضيفه تشيلسي، فيما يصطدم ليفربول المتراجع هذا الموسم بنادي توتنهام.

وتقام مواجهة تشيلسي وأرسنال في تمام الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت غرينيتش فيما تجرى مواجهة توتنهام وضيفه ليفربول في الساعة 16:30.

ومع بقاء مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي قبل تحرير اللاعبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق في 20 الحالي، يحتل أرسنال، المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي اعتلى الصدارة بفوزه أمس على فولهام بنتيجة 2-1.

وسيكون بمقدور أرسنال استعادة الصدارة وفارق النقطة عن مانشستر سيتي في حال فوزه اليوم على تشيلسي.

ويعاني تشيلسي محليا حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن القمة، بعد فشله في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة وسقوطه الكبير أمام برايتون 1-4 الأسبوع الماضي، ولا يمكنه بالتالي التعرض لخسارة جديدة قد تعقد أموره في المنافسة على المركز الرابع.

وفي مباراة ليفربول وتوتنهام، يدخل الأخير اللقاء منتشيا بتصدره مجموعته في دوري الأبطال بعد فوز بشق الأنفس على مارسيليا الفرنسي في الثواني الأخيرة (2-1) وبلوغه ثمن النهائي، لكن النقطة السوداء الوحيدة كانت إصابة نجمه المتألق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بكسر حول عينه اليسرى سيخضع على إثرها إلى عملية جراحية وسط شكوك حول مشاركته في كأس العالم.

وكان سون توج هدافا للدوري الموسم الماضي برصيد 23 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

في المقابل، تراجعت آمال ليفربول بإحراز اللقب بعد خسارتين مفاجئتين تواليا أمام نوتنغهام فوريست وليدز مع اعتراف مدربه الألماني يورغن كلوب بأن الوقت بدأ ينفد بالفعل حتى لمجرد الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.

وجمع ليفربول 16 نقطة فقط من أصل 36 ممكنة منذ انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل "الريدز" المركز التاسع مع مباراة مؤجلة ضد تشيلسي، ويتخلف بـ8 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.