داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين

أعلنت وزارة الداخلة والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلات؛ التاسعة، والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/36)، إضافة إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/43).

وطالبت من المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية المسافرين بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ودعت المسافرين بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.