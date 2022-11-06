هارفارد تمنح الطالبة الفلسطينية “سارة نزار أبو راشد” مكافأة دراسية بقيمة 1.2 مليون دولار

منحت جامعة هارفارد الأميركية الطالبة الفلسطينية “سارة نزار أبو راشد” مكافأة دراسية بقيمة 1.2 مليون دولار، لتفوقها الأكاديمي والدراسي وحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

سارة ابنة مخيم_اليرموك التي فرت من سوريا إلى مدينة أوهايو الأميركية استطاعت أن تندمج مع مجتمعها الجديد وتحقق نجاحاً مبهرا على مستوى تحصيلها العلمي، حتى أن عشر جامعات أمريكية تنافست على استقبالها ومنها جامعة هارفارد.

جامعة هارفارد هي إحدى أعرق الجامعات الأميركية وأفضلها عالميا، حيث تحتل المرتبة الأولى على قائمة أفضل مئة جامعة في العالم، وهي تقع بمدينة كامبردج بولاية ماساشوستس شمال شرقي الولايات المتحدة،

وتدرس فيها نخبة المجتمع الأميركي منذ عام 1636 (أي قبل استقلال البلاد)، وتعتمد عبارة “الحقيقة” شعارا لها.

تعود أصول سارة إلى مدينة حيفا.هاجرت قبل 8 سنوات من سورية بسبب اندلاع الحرب.تقيم وتدرس في الولايات المتحدة الأمريكية.

هي شاعرة وكاتبة، لها مساهمات ومشاركات ودراسات في أكثر من عشر كتب ومجلات أمريكية، عضو الهيئة الإدارية لملتقى الابداع الشبابي بمؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية..تم إدراج إحدى قصائدها في منهاج اللغة الإنكليزية لطلاب الثانوية على مستوى الولايات المتحدة، كما اختيرت عام 2018 كواحدة من عشرين طالب وطالبة عالمياً لحضور مؤتمر الديمقراطية للسفراء في اليونان.

أصدرت سارة مسرحية بعنوان "خريطة عن نفسي" تروي فيها قصتها وقصة عائلتها مع الهوية، الهجرة والشتات، والتي تم عرضها أكثر من ست عشرة مرة في عدة ولايات أمريكية