القيادية حميد: لا تزال الاستشهادية مسعود في مقدمة صفوف التضحية لشعب يقارع العدو بكل السبل

عقبت القيادية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أ. آمنة حميد، اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، على ذكرى عملية انتقام الحرائر الذي عمدت فيه الشهيدة ميرفت مسعود بتفجير نفسها بحزامها الناسف، الذي ترجلت به نحو الرفعة والخلود شهيدة حية انتقامًا لدماء الأطفال والشيوخ والنساء من أهالي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، الذين ارتقوا شهداء في مجازر وفق قرارات بالقتل العمد والتنكيل من قادة العدو.

وشددت أ. حميد في تصريح صحفي بالذكرى الـ 16 لارتقاء الاستشهادية ميرفت مسعود على أن هذا العدو المجرم الذي ينفذ المجازر التي تستهدف النساء والأطفال والشيوخ دينه القتل والتدمير، لذلك لن يوقف مسيرة العطاء والشهداء الا القتل في سبيل الله ونصرة المستضعفين.

وأضافت: "16عامًا ومازالت ميرفت مسعود وأخواتها الاستشهاديات الطلائعيات في مقدمة صفوف التضحية والافتخار لشعب يقارع العدو السمج بكل الوسائل".