القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر- القنوات المجانية الناقلة مباريات مونديال قطر 2022، أسبوعان فقط، وتنطلق أولى مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، تلك البطولة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر، حيث من المقرر أن تنطلق بطولة مونديال قطر 2022 في الـ 20 من شهر 11 نوفمبر 2022، وهو موعد في غير عادته، إذ كانت تنطلق مباريات كأس العالم في شهر يونيو حزيران، إلا أن هذا العام تغير التوقيت بفعل درجات الحرارة العالية جداً في دولة قطر، حيث إن الحرارة تكون معتدلة بتلك البلد الخليجي في هذه الأيام، والأيام المقبلة.

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اختر 3 من هؤلاء لكي يتم استبعادهم عن مونديال قطر . pic.twitter.com/xFKM9MH1Cr — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) November 5, 2022

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