بدء صرف رواتب موظفي السلطة عبر الصراف الآلي ولا موعد لصرف رواتب حكومة غزة بعد

بدأت وزارة المالية برام الله اليوم الأحد 6/11/2022 ، بصرف رواتب موظفي السلطة عبر الصراف الآلي .

وكانت وزارة المالية، أعلنت اليوم الخميس، عن صرف رواتب الموظفين العموميين، يوم الاحد الموافق 06/11/2022 وذلك على النحو الآتي.

- %80 من راتب شهر تشرين الأول لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل.

- سيتم سداد 6% من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 31/10/2022.

وأكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

ولم تحدد حكومة غزة حتى اليوم موعد صرف رواتب الموظفين مما يضع العديد من علامات الاستفهام لسبب التأخير دون صدور أي تصريحات بشأن التأخير او موعد الصرف .

وكانت حكومة غزة بدأت بصرف رواتب الموظفين الشهر الماضي في السادس من أكتوبر ، أي في نفس هذه الايام ، وسط تمنيات ان لا يكون هناك أي تغييرات او أزمة مالية خلف تأخير موعد صرف الرواتب.