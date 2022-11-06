تفاصيل إصابة ميسي مع باريس سان جيرمان.. هل يشارك ميسي في كأس العالم مونديال قطر 2022، تعرض النجم الأرجنتيني مهاجم نادي باريس سان جيرمان لإصابة خلال المباراة الماضية، إذ إن إصابته أثارت الشكوك حول مشاركته في كأس العالم مونديال قطر المقرر إقامته في الـ 20 من شهر 11 نوفمبر 2022 في دولة قطر، الأخبار المؤكدة أن لونيل ميسي ميسي نجم باريس سان جيرمان، سيغيب عن المباراة المقبلة بداعي الإصابة التي لحقت به في مباراة الماضية، وهو ما أثار القلق عند جمهوره ومحبيه، وكذلك مدرب الارجنتين كونه يعول عليه كثيرا في المضي قدما ببطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.

هل يغيب ميسي عن مونديال قطر 2022

بدأ جمهور وعشاق كرة القدم، بشك لعام وأنصار ميسي على وجه الخصوص في السؤال عن إمكانية مشاركة ميسي في كأس العالم، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن، تفاصيل إصابة ميسي مع باريس سان جيرمان.. هل يشارك ميسي في كأس العالم مونديال قطر 2022، وذلك بعدما أعلن نادي باريس سان جرمان عبر بيان رسمي، عن إصابة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي وغيابه سيغيب لقاء نظيره نادي لوريان مساء اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، وهو الفريق "العنيد" الذي يعد مفاجأة الدوري هذه السنة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هل يغيب ميسي عن مونديال قطر 2022.





إصابة ميسي

حالة من الصدمة أصابت عشاق كرة القدم، بعدما أعلن نادي باريس سان جيرمان عن، خبر إصابة ميسي، الذي أدخل جماهير كرة القدم بحالة هستيرية وقلق، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك لأن الملايين منهم تنتظر ميسي في مونديال قطر 2022، الذي من المقرر أن ينطلق بعد أسبوعين من الآن، فهو رقم صعب داخل منتخبه يصعب على مدربه أن يجد له بديلا في حجمه وإمكانياته، وهو ما يعني أن الارجنتين خسرت نجمها الأول، إن تأكد غيابه عن المنتخب.

هل يغيب ميسي عن مونديال قطر 2022

هل يغيب ميسي عن مونديال قطر 2022، بعد أن أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي أن ميسي لن يكون لائقًا لمباراة لوريان، اليوم الأحد؛ بسبب التهاب في وتر أكيليس، وأن النجم الأرجنتيني سينفذ برنامجًا علاجيًا كإجراء احترازي، ليكون لائقًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، الأسبوع القادم، وفضَّل الجهاز الفني للنادي الباريسي، إراحة ميسي تفاديا لتفاقم الآلام، ما يهدد مشاركته في كأس العالم، التي تنطلق بعد 15 يومًا في دولة قطر، وبهذا نكون قد نشرنا لكم، تفاصيل إصابة ميسي مع باريس سان جيرمان.. هل يشارك ميسي في كأس العالم مونديال قطر 2022، لتكونوا على اطلاع دائم حول إصابة ليونيل ميسي.