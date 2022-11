بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم يلا شوت.. مباراة ارسنال ضد تشيلسي بث مباشر الآن الفجر مباشر، المنافسة تحتدم بين الفرق الكبيرة في الدوري الإسباني، فأندية مثل ارسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام لا تتوقف عن الفوز في المباراة تلو الأخرى، حيث إن جمهور كرة القدم ليس فقط في بريطانيا بل في الوطن العربي والقارة الأوروبية، ينتظر بدء صافرة مباراة تشيلسي ضد ارسنال التي من المقرر أن تبدأ الساعة الـ 2 من بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، الواحدة بتوقيت القاهرة، وذلك من مساء اليوم الأحد 6-11-2022، في الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، حيث يستضيف المباراة ملعب ستامفورد بريدج معقل نادي تشيلسي، حيث يتصدر ارسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحرص لاعبوه على الاستمرار بذات النهج من أجل الفوز في اللقب الغائب عن خزائنه منذ عقود، إذ يمكن لجمهور كرة القدم أن تشاهد المباراة على قناة بي ان سبورت القطرية، وهي التي لديها حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساعات قليلة تفصل عشاق كرة القدم عن بدء، بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم يلا شوت.. مباراة ارسنال ضد تشيلسي بث مباشر الآن الفجر مباشر، حيث يعيش نادي تشيلسي بقيادة مدربه الجديد بوتر أيام سعيدة وجيدة من حيث النتائج، وذلك بعدما عاشوا نتائج سلبية قبل إقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشيلسي وارسنال بث مباشر يوتيوب كورة اون لاين، حتى تشاهدوا واحدة من أهم مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عبر بث مباشر بدون تقطيع.

لمشاهدة المباراة بث مباشر اضغط هنا

لمشاهدة المباراة بث مباشر يلا شوت اضغط هنا

أنصار الساحرة المستدير على وجه العموم، وعشاق تشيلسي وارسنال خصوصا ينتظرون بفارغ الصبر بدء، بث مباشر تشيلسي وارسنال الآن، حيث إن هذه المباراة لها خصوصية كبيرة، حيث تعد هي الأقوى منذ تولي المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي بوتر الذي سيتقابل وجها لوجه أمام مايكل ارتيتا في مباراة ينتظرها العديد من جماهير الكرة الإنجليزية والدوري الإنجليزي، ويحرص الفريقان على الحاق الهزيمة بالأخر، حيث يسعى ارسنال لاستعادة صدارة الترتيب، بينما يحرص تشيلسي لتعزيز فوزه وقدرته على أن يكون ضمن الأربعة الكبار بقيادة مدربه الجديد.

ساعتان تقريبا على بدء مباراة ارسنال ضد تشيلسي، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن، يلا شوت تشيلسي ضد ارسنال بث مباشر live، إذ إن أرسنال يحتل المركز الثاني من ترتيب الجدول بعدد نقاط 31 جمعهم من خلال 12 مباراة محققاً الفوز خلال عشرة مباريات والتعادل في مباراة ثم الهزيمة في واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد، وفي المقابل يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الجدول الانجليزي برصيد 32 نقطة بعد أن نجح في الفوز خلال عشرة مباريات والتعادل في اثنين ثم الهزيمة في واحدة أمام ليفربول، ويسعى الفريقان لتعزيز الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

🤩 DERBY DAY PREVIEW



📊 Read up on the stats

🎙 Hear from the managers

🏥 See the latest team news 👇