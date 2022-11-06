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بالفيديو
لحظة وداع مؤثرة لوالدة الشهيد مصعب نفل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:41 ص
06 نوفمبر 2022
لحظة وداع مؤثرة لوالدة الشهيد مصعب نفل
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