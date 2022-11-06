نادي الأسير : تأجيل جلسة الأسير عواودة بمناقشة لائحة "الاتهام" للرابع من ديسمبر

أكد نادي الأسير اليوم الأحد 6/11/2022 ان الاحتلال يؤجل جلسة الأسير خليل عواودة الخاصّة بمناقشة لائحة "الاتهام" المقدمة ضده حتّى تاريخ الرابع من كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وبين انه ومن المنتظر أن تُعقد جلسة ثانية له اليوم في المحكمة المركزية للاحتلال، الساعة 11:30 للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار اعتقاله

ويشار الى أنّ الأسير عواودة 40 عامًا من بلدة إذنا/ الخليل، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول المنصرم، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" حول محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم

علمًا أن الأسير عواودة ما يزال يعاني من آثار الإضراب الطويل الذي خاضه، ويقبع حتّى اليوم في سجن "الرملة"