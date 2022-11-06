هيئة الأسرى : تضيق وضغط شديد من قبل إدارة سجن عسقلان على الأسير زكريا الزبيدي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبعد زيارة محاميها كريم عجوة لسجن "عسقلان "، بأن الأسير المعزول زكريا زبيدي (45 عاما) من مخيم جنين، ما زال يعاني من ظروف عزل قاسية بهدف تضييق الخناق عليه وإبعاده عن المطالبة بادنى حقوقه والتي كفَلتها الانظمة والقوانين الدولية .

وأضافت الهيئة أن الأسير الزبيدي قال انه عندما تم نقله الى عزل عسقلان تم وضعه في البداية في غرفة عزل سيئة للغاية وذات رائحة كريهة ومزودة بكاميرات ، وهي ذات الغرفة التي كان معزول بها الأسير احمد مناصرة، مشيرا أنه بعد ساعات تم نقله الى غرفة أخرى .

وتابع الزبيدي لعجوه أنه توجد تفتيشات مستمرة لغرفة العزل التي يوجد بداخلها ، حيث يتم اجراء تفتيشات بشكل يومي بالإضافة الى إجراء تفتيشات أسبوعيا من قبل الوحدات التابعة لادارة السجون

كذلك لا تسمح له إدارة المعتقل للخروج لساحة الفوره إلا لساعة واحدة فقط وفيما يتعلق بالطعام الذي يقدم من قبل الإدارة وصفه الأسير الزبيدي بالسيىء .

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت زبيدي في 27/ يناير 2019 بعد اقتحام مدينة رام الله، كما أنه أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" خلال شهر أيلول/ الماضي، وقد أُعيد اعتقاله على يد جيش الاحتلال هو ورفيقه الأسير محمد العارضة، بالقرب من قرية أم الغنم في الجليل الأسفل، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات .