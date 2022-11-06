إيران تزيح الستار عن صاروخ جديد بعيد المدى 

أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار، صباح اليوم الأحد، عن الصاروخ "صياد 4B" برعاية وزير الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية وقائد قوة الدفاع الجوي للجيش.

كما تم بنجاح اختبار منظومة "باور 373" المطوّرة ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B" بعيد المدى.

وفي هذا الاختبار، تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى نحو 405 كم وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم.

ويحوي صاروخ "صياد 4B" بعيد المدى على وقود صلب وتم تقييمه عملانياً بالكامل لأول مرة.

وتم زيادة مدى رادار الكشف في منظومة "باور 373" من 350 إلى 450 كم، وزيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كم.

كما تمت زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كم، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كم.

يأتي ذلك، بعد يوم من اختبار القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني صاروخ "قادر 100" القادر على حمل الأقمار الصناعية بنجاح.