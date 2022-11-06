إليك طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات للشيف حسن وزي المالكي

يواصل فريق فلسطين اليوم المواصلة في كتابة المقالات التي نضع فيها العديد من الوجبات والحلويات كما هو الحال هنا حول طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات للشيف حسن وزي المالكي حيث رصدنا عمليات بحث متواصلة على محرك جوجل الشهير حيث تعد هذه الاكلة من أفضل الوجبات والاكلات اللذيذة وهي مشورة على موائد الإفطار ويترتب عليكم الآن المتابعة حتى النهاية من أجل التعرف على التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذه الوجبة والتفاصيل في السطور التالية .

طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات

ويمكن لكم الآن التعرف على مقادير الوجبة على مقادير عمل الأرز باللبن وهي متوفرة في الأسواق ورخيصة الثمن وهي على النحو التالي:

أولا: ٢ باكيت فانيليا.

ثانيا: ٢ لتر من الحليب

ثالثا: نصف كيلو من الأرز

رابعا: ٣ معالق كبيرة من اللبن البودرة

خامسا: ٣ معالق كبيرة من الكريم شانيته

سادسا: ٣ معالق كبيرة من النشا

طريقة عمل الأرز باللبن للشيف حسن وزي المالكي

وبعد ان تعرفنا على مقادير وجبة الازر باللبن فسوف نتعرف سويا على خطوات اعدادها وهي على النحو التالي: أولا : وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم غسل الأرز جيدا بالماء البارد، ثم يوضع إناء عميق على نار متوسطة ويضاف لها الأرز ويترك حتى ينضج.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية يترتب عليكم إضافة عليه ٢ لتر من اللبن ويقلب ويترك حتى الغليان، ثم يتم إضافة ٢ باكيت من الفانيليا للخليط.

ثالثا: ونواصل معكم تقديم خطوات اعداد وطريقة عمل الأرز باللبن على الطريقة المصرية وهو إذ أنه بعد ذلك في إناء آخر يتم خلط ٣ معالق كبيرة من النشا و٣ معالق كبيرة من اللبن البودرة و٣ معالق كبيرة من الكريم شانيته ويقلب المكونات جيدا ويضاف لها الماء البارد وتخلط حتى تمام المزج

رابعا: وفي الخطوة الرابعة تم إضافة الخليط لخليط الأرز والماء بعد الغليان ويقلب حتى تمام المزج

خامسا: وفي الخطوة الخامسة يترتب عليكم الآن الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوامها ثقيل ومضبوط، وبعدها قم بتنزيلها من على النار ويوزع في أطباق التقديم ويوضع في الثلاجة ويزين بالمكسرات، ويقدم باردا. وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات للشيف حسن وزي المالكي نتمنى ان يكون قد نالت اعجابكم مع تمنياتنا لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا .