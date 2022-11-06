بعد الارتفاع الكبير بالأمس ..كم يبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 6/11/2022

تشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 6/11/2022 ، استقراراً فقزه نوعية في سعار صرفها بالأمس وخاصة بعد انخفاض طرأ على سعر صرفه خلال الاسابيع الماضية ، حيث وصل سجلت أسعار الذهب في الأردن، أمس السبت، ارتفاعا ملحوظا بقيمة بلغت 1.2 دينار للغرام الواحد ، حيث وصل غرام الـ21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 34.5 دينار، 33 دينارا للشراء، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكن اسعار الذهب اليوم الأحد 6/11/2022، وخاصة بعد الارتفاع الكبير بالأمس.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 6/11/2022

النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عنها اليوم فقد استقر السعر كالأمس حيث ، ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 34.5 دينار، 33 دينارا للشراء.

سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 40.60 دينارا، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 37.8 دينارا، كما ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 30.80، و27.8 دينارا للشراء.





كم يبلغ سعر الذهب اليوم الأحد 6/11/2022 في الاردن بعد الارتفاع الكبير بالامس

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 38.41 دينار $54.14

سعر الذهب عيار 22 35.21 دينار $49.63

اسعار الذهب عيار 21 33.61 دينار $47.37

اسعار الذهب عيار 18 28.81 دينار $40.60

سعر الذهب عيار 14 22.41 دينار $31.58

سعر الذهب عيار 12 19.21 دينار $27.07

اسعار أوقية الذهب 1,195 دينار $1,684

اسعار جنيه الذهب 268.89 دينار $378.98

اسعار كيلو الذهب 38,411 دينار $54,138

.كم يبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 6/11/2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 نوفمبر 38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

4 نوفمبر 38.36 33.56 28.77 22.38 19.18

3 نوفمبر 37.20 32.55 27.90 21.70 18.60

2 نوفمبر 37.30 32.64 27.98 21.76 18.65

1 نوفمبر 37.60 32.90 28.20 21.93 18.80

31 أكتوبر 37.27 32.61 27.95 21.74 18.64

30 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

29 أكتوبر 37.54 32.85 28.16 21.90 18.77

28 أكتوبر 37.53 32.84 28.15 21.89 18.76

27 أكتوبر 37.96 33.21 28.47 22.14 18.98