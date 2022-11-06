إصابات باندلاع حريق بمبنى سكني في نيويورك

أصيب ما لا يقل عن 38 شخصاً في حريق كبير في بناية شاهقة بمدينة مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين: إن الحريق اندلع يوم السبت في الطابق 20 من مجمع سكني شاهق في ولاية نيويورك.

وأضاف مسؤولو الإطفاء، أن ما مجموعه 38 شخصًا أصيبوا، اثنان في حالة حرجة وخمسة في حالة خطيرة، بينما أصيب الباقون بإصابات طفيفة.

ونجم الحريق عن بطارية ليثيوم في دراجة كهربائية، وفقا للمسؤولين، الذين يعتقدون أن أحد سكان الشقة قام بإصلاح الدراجات، ربما كجزء من نشاط تجاري غير مصرح به.

يذكر أنه منذ بداية العام في نيويورك، اندلع 200 حريق في المباني السكنية نتيجة اشتعال البطاريات من هذا النوع، وقتل بسببها 6 أشخاص.