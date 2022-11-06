بالفيديو برشلونة في ليلة وداع بيكيه يحصد النقاط الثلاث أمام ألميريا

أهداف مباراة برشلونة وألميريا-اهداف برشلونة اليوم يوتيوب، حقق برشلونة انتصارا هاما بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ألميريا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الليجا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو"، وسجل أهداف برشلونة، عثمان ديمبلي وفرينكي دي يونج في الدقائق 48 و62، وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

أهداف مباراة برشلونة وألميريا



بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، وسدد فيران توريس لاعب برشلونة كرة لمست يد كايكي مدافع ألميريا ليشير حكم المباراة لركلة جزاء لصالح البلوجرانا في الدقيقة 4.



وانبرى ليفاندوفسكي لتسديد ركلة الجزاء، حيث سدد برعونة شديدة وتلمس الكرة القائم الأيمن قبل أن تخرج خارج الملعب، وسط دهشة من الجماهير الحاضرة.



وصوب جوردي ألبا ظهير برشلونة كرة قوية تصدى لها فرناندو حارس مرمى ألميريا في الدقيقة 18.

أهداف برشلونة وألميريا في الدوري الاسباني



وتألق فرناندو حارس مرمى ألميريا في التصدي لتصويبة من فيران توريس مهاجم برشلونة في الدقيقة 24.



وجاءت أولى فرص ألميريا في المباراة، بكرة مررها فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة بالخطأ قطعها رامازاني الذي سدد بقوة وتصدى تير شتيجن ببراعة في الدقيقة 28.

ملخص مباراة برشلونه و الميريا 2-0 اليوم



أهداف مباراة برشلونة وألميريا-اهداف برشلونة اليوم يوتيوب، وأرسل بالدي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، نحو روبرت ليفاندوفسكي الذي سدد كرة رأسية أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 41.



وجاءت آخر فرص برشلونة في الدقيقة 46، حيث تلقى بيدري كرة عرضية داخل المنطقة، وصوب بالرأس برعونة شديدة بين يدي الحارس فرناندو.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أهداف مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني



أهداف مباراة برشلونة وألميريا-اهداف برشلونة اليوم يوتيوب، ومع بداية الشوط الثاني، تلقى عثمان ديمبلي تمريرة قطرية من سيرجيو بوسكيتس، وانطلق وراوغ دفاع ألميريا وسدد أسفل يمين الحارس فرناندو مارتينيز ليمنح التقدم للبارسا في الدقيقة 48.



وأرسل فيران توريس كرة عرضية من الطرف الأيسر، نحو بالدي داخل منطقة الجزاء، الذي سدد كرة رأسية برعونة بين يدي الحارس فرناندو في الدقيقة 56.



وأضاع عثمان ديمبلي فرصة إضافة الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57، برعونة شديدة حيث تلقى كرة في عمق دفاع ألميريا وراوغ الحارس فرناندو لكنه تباطئ في الحسم ليُهدر فرصة التسجيل.

ملخص أهداف مباراة برشلونة وألميريا اليوم السبت في الدوري



أهداف مباراة برشلونة وألميريا-اهداف برشلونة اليوم يوتيوب، ومرر جوردي ألبا كرة عرضية داخل المنطقة، نحو أنسو فاتي الذي سدد كرة تصدى لها الحارس فرناندو، لترتد أمام فرينكي دي يونج الذي سدد مباشرة في الشباك في الدقيقة 62.



وحرم فرناندو حارس مرمى ألميريا أنسو فاتي مهاجم برشلونة من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 65، بتصديه لتسديدة اللاعب الشاب ببراعة.



واستمرت سيطرة البلوجرانا على اللعب حتى صافرة النهاية، ليحصد الفريق 3 نقاط ثمينة ويعتلي صدارة الليجا.

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أهداف مباراة برشلونة وألميريا-اهداف برشلونة اليوم يوتيوب