سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية- سعر الذهب اليوم في الرياض بالريال السعودي، شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تزامناً مع صعود "النفيس" عالمياً.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

جاءت بيانات معدلات الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/ تشرين الأول، والتي سجلت ارتفاعاً في معدل البطالة بنسبة 3.7%، لتنال من سعر الدولار الذي تراجع 1.6%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وترتبط أسعار الذهب في السعودية بحركة أسواق المعدن النفيس عالمياً، ليتراوح سعر أوقية الذهب اليوم بين 1677.67دولار خلال التعاملات الفورية، و1676.6 دولار للأوقية لدى العقود الآجلة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى 203.46 ريال (54.14 دولار)، مقابل 199.09 ريال (52.96 دولار) في ختام تعاملات أمس الجمعة، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في المملكة.

وتتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لأول تقرير لمجلس الذهب العالمي، في 2022.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) ليصل إلى 178.03 ريال (47.37 دولار)، مقابل 174.21 ريال (46.34 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، خلال تعاملات صباح السبت 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، نحو 152.59 ريال (40.60 دولار)، مقابل 149.32 ريال (39.72 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية نحو 118.68 ريال (31.58 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 101.73 ريال (27.07 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

سجل سعل الجنيه الذهب اليوم في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 نحو 1424 ريالاً (378.98 دولار).

وجاء سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية بنحو 6327 ريالاً (1684 دولاراً).