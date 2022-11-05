سعر جرام الذهب اليوم في العراق الأحد 6 نوفمبر 2022-سعر الذهب بالدينار

تراجعت أسعار الذهب اليوم في العراق خلال تعاملات الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لجميع العيارات في الأسواق المحلية.

يأتي هذا الهبوط تزامنا مع إغلاق أسواق الذهب العالمية السبت والأحد، بمناسبة العطلة الأسبوعية.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع كبير تجاوز 3% بختام تداولات الأسبوع أمس السبت، صاحبها انتعاش في السوق العراقية أمس.

أسعار الذهب في العراق

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 بتعاملات اليوم في العراق عند نحو 77.541 ألف دينار (54.14 دولار)، مقابل 78.976 ألف دينار بآخر تعاملات أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق عند مستوى 67.850 ألف دينار (47.37 دولار)، مقابل 69.106 ألف دينار بنهاية تعاملات أمس، وفقا لمنصة " gold-price-today.com" المختصة برصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 58.157 ألف دينار (40.60 دولار) مقابل 59.233 ألف دينار بنهاية تعاملات اليوم السابق.

أما سعر جرام الذهب عيار 12، فشهد هبوطا في العراق اليوم السبت عند نحو 38.770 ألف دينار (27.07 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في العراق نحو 2.411 مليون دينار (1684 دولارا)، أما الجنيه الذهب فسجل مستوى 542.799 ألف دينار عراقي (378.98 دولار).

انقطاع الكهرباء عن جنوب العراق.. مسؤول يكشف لـ"العين الإخبارية" الأسباب

أسعار الذهب عالميا اليوم

قفزت أسعار الذهب أكثر من 3% بنهاية جلسات الأسبوع الماضي المنقضي السبت، وسط تراجع للدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية بنحو 3% إلى 1677.67دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع المعدن النفيس 2.2% خلال أسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو/ تموز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1676.6 دولار للأوقية.