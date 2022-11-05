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بالفيديو
️لحظات وداع مؤثرة لشقيق الشهيد مصعب نفل في رام الله
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:14 م
05 نوفمبر 2022
️لحظات وداع مؤثرة لشقيق الشاب مصعب نفل في مجمع فلسطين الطبي قبل قليل
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