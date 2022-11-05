كم تبلغ تكلفة كأس العالم قطر 2022..؟

تكلفة كاس العالم قطر 2022؟، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد عدة أيام لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، وستكون هذه النسخة إحدى أكثر النسخ تميزًا وتكاملًا لعدة أسباب، وسنتعرف من خلال موقع محتويات على تكلفة كأس العالم 2022 في قطر، وعلى الأرباح التي ستجنيها دولة قطر من تنظيم البطولة.

كأس العالم 2022 قطر

يبدأ كأس العالم 2022 في دولة قطر بتاريخ 20 نوفمبر تشرين الثاني من العام الحالي 2022 بمشاركة 32 منتخبًا، وستكون هذه النسخة هي النسخة الأخيرة التي ستلعب بـ 32 منتخبًا، بينما ستكون أول نسخة تلعب في فصل الشتاء، والأولى التي تقام على أراضٍ عربية، وهي النسخة الثانية التي تقام على أراضٍ آسيوية بالكامل بعد كأس العالم 2002 في كوريا واليابان.

تكلفة كاس العالم قطر

إن تكلفة تشييد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر وصلت إلى 23 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 6.5 مليار دولار أمريكي، تتوزع على مدار 12 عامًا، لكن التكلفة الإجمالية للبطولة وصلت إلى 220 مليار دولار بسبب التحضير المثالي للبطولة، من بنى تحتية، وقطارات وتشييد الطرقات وغيرها، الأمر الذي جعل هذه النسخة أغلى بطولة كأس عالم في التاريخ.

الدخل المتوقع من كأس العالم

تجذب بطولة كأس العالم المقامة في قطر 2022 خلال شهر واحد أكثر من 1.7 مليون زائر، حيث سيتواجد قرابة النصف مليون زائر في البلاد خلال أكثر الأيام ازدحامًا، ومن المتوقع أن يسعى قرابة الـ 40 مليون شخص إلى زيارة دولة قطر بعد انتهاء المونديال، بالإضافة إلى تعرّف العالم على دولة قطر والثقافة العربية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والصحف العالمية التي ستتابع أخبار ومجريات البطولة باستمرار، كما ستحقق الدولة أرباحًا اقتصاديةً ضخمة نتيجة بيع التذاكر، والحجوزات الفندقية، وتنشيط القطاع السياحي بشكل كبير.

المنتخبات المتأهلة لكاس العالم 2022

تأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر 32 منتخبًا، هم:

المنتخب القارة تاريخ التأهل

قطر آسيا 2 ديسمبر 2010 م

ألمانيا أوروبا 11 أكتوبر 2021 م

الدنمارك أوروبا 12 أكتوبر 2021 م

البرازيل أمريكا الجنوبية 12 نوفمبر 2021 م

فرنسا أوروبا 13 نوفمبر 2021 م

بلجيكا أوروبا 13 نوفمبر 2021 م

كرواتيا أوروبا 14 نوفمبر 2021 م

إسبانيا أوروبا 14 نوفمبر 2021 م

صربيا أوروبا 14 نوفمبر 2021 م

إنجلترا أوروبا 15 نوفمبر 2021 م

سويسرا أوروبا 15 نوفمبر 2021 م

هولندا أوروبا 16 نوفمبر 2021 م

الأرجنتين أمريكا الجنوبية 17 نوفمبر 2021 م

إيران آسيا 27 يناير 2022 م

كوريا الجنوبية آسيا 1 فبراير 2022 م

السعودية آسيا 24 مارس 2022 م

اليابان آسيا 24 مارس 2022 م

الإكوادور أمريكا الجنوبية 24 مارس 2022 م

أوروجواي أمريكا الجنوبية 24 مارس 2022 م

كندا أمريكا الشمالية 27 مارس 2022 م

غانا أفريقيا 29 مارس 2022 م

السنغال أفريقيا 29 مارس 2022 م

البرتغال أوروبا 29 مارس 2022 م

بولندا أوروبا 29 مارس 2022 م

تونس أفريقيا 29 مارس 2022 م

المغرب أفريقيا 29 مارس 2022 م

الكاميرون أفريقيا 29 مارس 2022 م

الولايات المتحدة أمريكا الشمالية 30 مارس 2022 م

المكسيك أمريكا الشمالية 30 مارس 2022 م

ويلز أوروبا 5 يونيو 2022 م

أستراليا آسيا 13 يونيو 2022 م

كوستاريكا أمريكا الشمالية 14 يونيو 2022 م

مجموعات كأس العالم 2022

جاء توزيع مجموعات كأس العالم قطر 2022 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.

المجموعة الثانية: إنكلترا – إيران – أميركا – ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – الأوروغواي – كوريا الجنوبية.

شاهد أيضًا: ما هي ملاعب كاس العالم في قطر بالصور

كم باقي على كاس العالم قطر 2022

يبدأ كأس العالم يوم الأحد 20 من شهر نوفمبر تشرين الثاني 2022 م، الموافق لتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1444 هـ في دولة قطر، وستلعب المباراة الافتتاحية في استاد البيت بين المنتخب القطري والمنتخب الأكوادوري عند تمام الساعة السابعة مساءً، وفيما يلي عداد رقمي يوضح الوقت المتبقي على بداية كأس العالم قطر 2022:

كم باقي كاس العالم قطر 2022

14 يوم و 00 ساعة و 59 دقيقة و 24 ثانية