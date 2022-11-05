العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك في المغرب 2023- شهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي، لكنه لا يأتي بنفس الموعد في كل عام ميلادي، بل يتراجع تاريخ رمضان في التقويم الغريغوري حوالي 11 يومًا كل عام بسبب اختلاف أطوال السنوات الإسلامية والميلادية، وشهر رمضان 2023، سيكون مختلفا عن غيره، خاصة من ناحية عدد ساعات الصائم والتي ستتقلص خلافا للسنوات الماضية، بفعل تزامن الشهر الفضيل أنذاك مع موسم الصيف أو في بدايته، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك في المغرب 2023

تاريخ شهر رمضان 2023

تم تحديد تاريخ رمضان 2023 من خلال مسح هلال الشهر العربي الجديد في التاسع والعشرين من شعبان من كل عام. موعد رمضان 2023 هو الخميس 23 مارس.

وذلك حسب الحسابات الفلكية المتوفرة التي تحسب موعد رؤية هلال رمضان.

شهر الصيام والقيام هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي، لكنه لا يأتي في نفس التاريخ كل عام ميلادي، لكن تاريخ رمضان يتراجع 11 يومًا كل عام.

المكانة الدينية لشهر رمضان

شهر رمضان شهر كريم، ورد ذكره في القرآن الكريم، وخصه الله سبحانه وتعالى بعبادة عظيمة القدر، عظيمة الأجر، ألا وهي الصيام،

وفي هذا الشهر ليلة عظيمة شريفة عند المسلمين وهي ليلة القدر، نزل فيها الملك جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم.

فرض الله على المسلمين في هذا الشهر الصيام (الصوم) وهو واجب عليهم،

كما يقوم المسلمون كذلك بالكثير من أعمال الخير تطوعاً أكثر من أي وقت آخر، لأن الله يضاعف الأجر في هذه الأيام أضعافاً مضاعفة.

ومن الأعمال التي يقوم بها المسلمون: قراءة القرآن، الصدقة، إطعام الفقراء والمساكين، تفطير الصائمين، مساعدة الأهل والجيران والأصدقاء… وغير ذلك الكثير.

فاتح تاريخ شهر رمضان المبارك في المغرب 2023

تعرف معنا فاتح تاريخ متى موعد شهر رمضان 2023 في المغرب الجزائر تونس جزر القمر فلكيًا، كم باقي على رمضان ٢٠٢٣ – ١٤٤٤ العد التنازلي في دول شمال إفريقيا.

ويترقب الملايين من المسلمين في كل مكان دخول شهر رمضان الفضيل 2023، وخاصة دول شمال أفريقيا سواء كانت المغرب أو الجزائر أو تونس أو جزر القمر موعد قدوم الشهر المبارك.

ويعد شهر رمضان الفضيل هو الشهر الـ 9 في التقويم الهجري، لكنه لا يأتي بنفس الموعد في كل سنة ميلادية بل يتراجع تاريخ رمضان وفق التقويم الميلادي حوالي 11 يومًا في كل سنة بسبب اختلاف طول السنة الميلادية.

موعد شهر رمضان 2023 في المغرب

من المتوقع فلكيًا أن يكون موعد فاتح شهر رمضان المبارك، في دولة المغرب، يوم الخميس الموافق 23 آذار/ مارس 2023، وسوف يتم انتظار التأكيد الرسمي تحري واستطلاع هلال ليلة الشك، يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان 1444، الذي يوافق ميلاديًا تاريخ يوم الثلاثاء 21 آذار/ مارس 2023، وكل عام وأنتم بألف خير.

موعد شهر رمضان 2023 في المغرب

متى تاريخ موعد رمضان ٢٠٢٣ – ١٤٤٤ في المغرب

كم باقي على رمضان ٢٠٢٣ – ١٤٤٤

يريد الكثير من المواطنين في دول المغرب والجزائر وتونس في معرفة، تفاصيل الوقت المتبقي على قدوم شهر رمضان 1444، والذي يوافق يوم الخميس 21/ 3 /2023، وإليكم في العداد أدناه تفاصيل الوقت المتبقي.