غزة: خطة وزارية وإجراءات جديدة لطلبة الثانوية العامة لانتظام الدوام المدرسي

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم السبت 5/11/2022، إعدادها خطة لتطبيق إجراءات جديدة تتعلق بدوام طلبة الثانوية العامة وآليات انتظامهم في الدوام المدرسي، والعمل على الحد من ظاهرة تغيّب عدد منهم، وما تتسبب به هذه الظاهرة من تدني لمستوى تحصيلهم الدراسي.

والتحق اليوم مئات آلاف الطلبة بمقاعد الدراسة في كافة مدارس وزارة التربية والتعليم في مديرياتها السبع، وذلك مع انتهاء إجازة الربع الأول معلنين بذلك عن انطلاق الربع الثاني من الفصل الدراسي الأول 2022.

وشدد أ.أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي في الوزارة، حرص الوزارة الشديد على توفير كل ما من شأنه تقديم أفضل خدمة للطلبة وتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بها في كافة المراحل، وكذلك النهوض بالمستوى التحصيلي للطلبة.

وقال :"بطبيعة الحال هذا الأمر يقتضي مساهمة الجميع وخصوصاً أولياء الأمور الذين ينبغي عليهم مساندتنا في الوزارة ومتابعة كافة الترتيبات كونهم أحد أهم الشركاء الذين لهم دور كبير في ضمان استمرارية وانتظام دوام الطلبة."

ووجه النجار رسالة إلى أبنائنا الطلبة بضرورة بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الاجتهاد، ومتابعة دروسهم، ليحصدوا أعلى الدرجات.

كما وجه رسالة خاصة إلى أبنائنا في الثانوية العامة، و نعلمهم أن الوزارة وضعت خطة لتطبيق إجراءات جديدة تتعلق بدوام طلبة الثانوية العامة وآليات انتظامهم في الدوام المدرسي، والعمل على الحد من ظاهرة تغيّب عدد منهم، وما تتسبب به هذه الظاهرة من تدني لمستوى تحصيلهم الدراسي.

وأكد على وجود إجراءات سوف يتم اتخاذها بحق الطلبة غير الملتزمين بالدوام.

وأوضح، أن هناك متابعة حثيثة من قبل طواقم الوزارة والمديريات للمدارس لضمان انتظام دوام طلبة الثانوية العامة على وجه الخصوص، وفي هذا السياق أطلقت الإدارة العامة للحاسوب النسخة المطورة من خدمة الرسائل القصيرة SMS والتي من شأنها إعلام أهالي الطلبة بكل ما يتعلق بأبنائهم من حيث الدوام المدرسي ودرجات الاختبارات، والسلوك والنشاط.

وأعرب النجار، عن أمله من أولياء الأمور زيارة مدارس أبنائهم بهدف تحديث أرقام هواتفهم النقالة لتعزيز التواصل مع إدارات المدارس، وضمان وصول كافة ما يتعلق بأوضاع أبنائهم الطلبة داخل المدارس، وكذلك ندعوهم إلى حضَّ أبنائهم وتشجيعهم على الالتزام بالدوام المدرسي تجنباً للعقوبات المُترتبة على الغياب، وكذلك لتحقيق أقصى استفادة لتثبيت المحتوى التعليمي والتدريب على حل أسئلة المنهاج بهدف الاستعداد الجيد والجهوزية التامة في فترة الامتحانات.