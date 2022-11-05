"هالاند"معلقاً على مباراة فولهام: عشت أكثر اللحظات توترا في حياتي

علق إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على الانتصار الشاق الذي حققه فريقه على حساب ضيفه فولهام بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولعب مانشستر سيتي ب10 لاعبين منذ الشوط الأول لطرد جواو كانسيلو، وسجل هالاند هدف الانتصار من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.



وقال هالاند في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "مذهل، شعرت بالتوتر قبل تنفيذ ركلة الجزاء، هذه واحدة من أكثر اللحظات توترا التي مررت بها في حياتي، لكنها لحظة مذهلة".



وأضاف: "تنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، بالطبع سأشعر بالتوتر، لكن هذا شعور رائع، أحببت ذلك، عانيت من الإصابة لمدة أسبوع، وكان لزاما علينا تحقيق الانتصار".



وتطرق هالاند إلى عودته للملاعب من جديد، قائلا: "أريد المشاركة في كل مباراة، من الصعب عدم المشاركة، لكن في النهاية كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث، وهذا ما حققناه".



وأتم: "أنا أشعر بالإرهاق الشديد، لكني سعيد للغاية".