تحذير من تناول هذه الأصناف في المطاعم

يعتبر تناول الطعام بالخارج تجربة ممتعة، قد ينتظرها البعض بفارغ الصبر، لتناول أصناف جديدة من الطعام مجهزة بواسطة خبراء الطهي.

وبالطبع يمنحك تناول الطعام من مطاعم مختصة فرصة لتجربة أصناف من ثقافات أخرى واكتساب خبرة، لكن المشكلة تكمن أن بعض الأصناف لا تعد بطريقة صحية مما قد يحول تجربتك الممتعة إلى كارثة.

وذكر الموقع أن هناك بعض الأطعمة لها أولوية في التجربة أكثر من غيرها؛ فمثلًا يحب الجميع المكرونة بالجبن لكنها وصفة سهلة يمكن إعدادها في المنزل، لذلك ينصح بتجربة أنواع أخرى في المكرونة في المطاعم.

ووفق موقع "إيت ذيس نوت ذات" الأمريكي، ينصح الطهاة حول العالم بتجنب أصناف أطعمة معينة عند تناول الطعام في الخارج.

الستيك

ونصح الطهاة بداية بتجنب تناول ستيك أو شرائح اللحم المشوية في المطاعم الرخيصة وأخذ الحذر تمامًا عند تناول هذا الصنف تحديدًا.

وقال جرانت مورجان، رئيس الطهاة في فندق دروفر: "يظهر الفارق في المذاق بين شرائح اللحم الرخيصة والغالية خاصةً في الستيك، لذلك ينصح بتجنب تناول هذا الصنف إذا كنت في مطعم قليل الجودة، لأنك لن تحظى بتجربة جيدة".

وأيده بريان هاتفيلد، رئيس الطهاة في Surveyor في واشنطن العاصمة، قوله: تلجأ بعض المطاعم لإخفاء نكهة اللحم بكثير من الصوص وهي علامة سيئة، لأنها في معظم الأحيان وسيلة للتستر على عدم جودة لحوم البقر".

نبات الكمأ

وذكر الموقع، أن الشيء الآخر الذي يجب تجنب تناوله في المطاعم، هو الكمأ، حيث ينصح الطهاة بألا تطلب أبدًا أي شيء يحتوي على كمأ في مكوناته.

وأوضح الطهاة السبب أن سعر نبات الكمأ مرتفع للغاية، وبالتالي إذا لم تكن في مطعم راق فإن أغلب الظن أن ما تتناوله هو زيت الكمأة وهو لا يصنع من الكمأ الأصلي وإنما نكهة مزيفة ليست بنفس المذاق القوي.

الريزوتو

وحذر الطهاة أيضًا من تناول الريزوتو في المطاعم، لأنه يكون غير طازج عادة، حيث يتم طهي الريزوتو في معظم الأوقات مسبقًا وتسخينه وتجهيزه بالكريمة للزبون.