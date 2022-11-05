مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:04 م
05 نوفمبر 2022
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هاجم مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل بالضفة المحتلة، اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقتي "واد النصارى" و"واد الحصين".  

وذكر شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهاجموا منازل المواطنين في المنطقة بالحجارة والنفايات، وأشاعوا بصراخهم وشتمهم المواطنين أجواء من الرعب والهلع بين الأطفال.

وأوضح، أن اعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح على المواطنين العزّل وممتلكاتهم سجلت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، موضحا أن هذه الاعتداءات باتت تتم بصورة شبه يومية على مرأى من قوات الاحتلال التي توفّر الحماية للمستوطنين.

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