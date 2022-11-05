مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

هاجم مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقتي "واد النصارى" و"واد الحصين".

وقال عارف جابر، أحد سكان واد الحصين، إن مجموعة من المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهاجموا منازل المواطنين في المنطقة بالحجارة والنفايات، وأشاعوا بصراخهم وشتمهم المواطنين أجواء من الرعب والهلع بين الأطفال.

وأضاف، أن اعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح على المواطنين العزّل وممتلكاتهم سجلت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، موضحا أن هذه الاعتداءات باتت تتم بصورة شبه يومية على مرأى من قوات الاحتلال التي توفّر الحماية للمستوطنين.