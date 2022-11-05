تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين منتصف الأسبوع

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم السبت 5/11/2022 عن تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع وصوله الى فلسطين خلال الأيام المقبلة، تحديدا منتصف الأسبوع الجاري.

وتوقع العلامي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "فيس بوك"، أن يضرب منخفض جوي، فلسطين خلال الأيام المقبلة، ابتداء من مساء يوم الاثنين وحتى مساء الأربعاء المقبل.

وأوضح الراصد أن انخفاض كبير وواضح في درجات الحرارة سترافق المنخفض الجوي القادم، مبينا أن أمطارا في مناطق شمال وجنوب فلسطين، ورياح نشطة سترافق المنخفض.

أما بخصوص يومي الأحد ونهار الاثنين، فتوقع العلامي أن تكون الأجواء مستقرة والحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

من جانبها، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء يوم غد الأحد، غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فتوقعت دائرة الأرصاد، أن يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، في ساعات الليل فرصة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب الأرصاد، فإن البلاد تتأثر يوم الثلاثاء، اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.