الاحتلال يستعد لأي تطور مفاجئ: معركة يوم القيامة القادمة بآلاف الصواريخ

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت 5/11/2022، النقاب عن تخوفات لدى جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من المواجهة القادمة مع حزب الله اللبناني أو مع ايران، ويستعد لما اسماها "معركة يوم القيامة".

ووفقا لأمير بوخبوط الخبير العسكري في موقع "ويلا" العبري، فإن جيش الاحتلال يستعد لمواجهة أهداف في عمق إيران وسوريا ولبنان والعراق وغزة، مبينا أن الجيش وخصوصا سلاح المشاة، يواصل حالة الجاهزية لأي تطور مفاجئ.

ولفت بوخبوط إلى أن سلاح البر يستعد لمعركة "يوم القيامة" التي سيتم اطلاق آلاف الصواريخ والقذائف من لبنان، وذلك في الوقت الذي يهاجم فيه سلاح الجو أهدافا في عمق إيران وسوريا ولبنان والعراق.

وذكر الخبير العسكري، أن الجيش يبني قدراته البرية لمواجهة لبنان، وسوريا، مبينا أن هذا هو السبب وراء المناورات المستمرة لمواجهة نيران الحزب المضادة للدبابات.