بعد تفشي الكوليرا: قرار مهم من "الصحة اللبنانية"

اتخذت وزارة الصحة العامة في لبنان قرارًا جديدًا، من شأنه التعامل مع أزمة تفشي وباء الكوليرا.

وأعلن فراس الأبيض، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدء حملة للتلقيح ضد الكوليرا، عقب زيارة له لمحافظتي الشمال وعكار.

قال "الأبيض"، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تلقت 13400 جرعة من لقاح الكوليرا أرسلتها فرنسا، منوهًا بأن هذه الدفعة ستكون من نصيب العاملين في المستشفيات.

أضاف الوزير أن الحملة تتضمن تلقيح من في السجون سواء من مدانين أو مسؤولين وصل عددهم لـ4 آلاف شخص.

ذكر "الأبيض" أنه سيكشف عن تفاصيل الخطة التي وضعتها الوزارة رفقة شركائها من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمفوضية العليا للاجئين، الثلاثاء، من الأسبوع الجاري.

وشدد الوزير على ضرورة تقبل المواطنين لفكرة تلقي اللقاح، لدوره الفاعل في مواجهة انتشار الوباء ومنع توسعه بينهم، وتجنب بلوغ مرحلة الاستيطان.

مستجدات الوضع الوبائي

يُذكر أن وزارة الصحة اللبنانية كانت قد أعلنت تسجيل 3 إصابات جديدة بالكوليرا، بحيث وصل عدد الإصابات التراكمي إلى 416 حالة.

فيما لم تسجل الوزارة أي حالة وفاة، ليتوقف تعداد الوفيات عند 18 حالة فقط.