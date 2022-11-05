هل تؤدي العدسات اللاصقة إلى العمى؟

كيف تؤدي العدسات اللاصقة إلى العمى؟ إذا كنت تعاني من ضعف في النظر وترتدي العدسات اللاصقة كل يوم، وربما تستحم وأنت تضع العدسات. فهذا المقال موجه لك.

إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت بحاجة إلى إيقاف هذا على الفور وخلع العدسات اللاصقة دائمًا قبل الذهاب للاستحمام. هذا أمر خطير ، لأن ارتداء العدسات أثناء الاستحمام يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بحالة عين مؤلمة وخطيرة للغاية ، تُعرف باسم التهاب القرنية Acanthamoeba .

التهاب القرنية هي أميبا طبيعية حرة الحركة، وتعيش في مصادر مثل مياه الصنبور وأنظمة الصرف الصحي والتربة وأحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة والساونا.

بشكل عام مواجهة التهاب القرنية الشوكميبا لا تسبب أي ضرر. ومع ذلك ، يمكن أن تصاب بالتهاب القرنية Acanthamoeba إذا لامست المياه الملوثة العين. عندما تصيب هذه الأميبا القرنية ، يمكن أن تؤدي إلى التهاب القرنية الشوكي. يزيد ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام من مخاطر الإصابة بهذه الحالة النادرة.

دراسة حالة

ماري ماسون ، 54 عامًا ، من المملكة المتحدة ، كانت ترتدي العدسات اللاصقة لمدة 30 يومًا وتعتقد أن الاميبا دخلت عينيها عندما استحمت دون إزالة العدسات. وقالت: " قد تكون قد دخلت تحت العدسة ثم تتضاعف ، لذلك كانت عيني ملوثة بها".

تحدثت ماسون عن أعراضها الأولية ، قائلة: "بدأت أشعر وكأنني كان لدي جسم غريب في عيني مثل القليل من الرمل أو الحبيبات التي ، عندما تفركها، ستختفي عادة ، لكنها لم تختفي."

لقد شخّصها الأطباء بالتهاب القرنية الشوكيبة وعالجوها بأدوية مختلفة وقطرات للعين وثلاث عمليات زرع قرنية. ومع ذلك ، لم ينجحوا. في شفاءها.

بعد خمس سنوات ، تم اتخاذ القرار أخيرًا بإزالة عينها اليسرى ، وهي ترتدي بديلًا زائفًا منذ إجراء العملية قبل عامين.

أعراض التهاب القرنية الشوكميبا

تتشابه أعراض التهاب القرنية الشوكي إلى حد كبير مع التهابات العين الشائعة الأخرى ويمكن غالبًا تشخيصها بشكل خاطئ. لذلك ، من المهم معرفة ذلك واستشارة طبيبك إذا واجهت أيًا منها. تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

عيون حمراء

زيادة الحساسية للضوء

ألم شديد في العين

عدم وضوح الرؤية

الشعور المستمر بوجود جسم غريب في العين

دمع مفرط

طبيب البوابة: كيف تؤدي العدسات اللاصقة إلى العمى؟

المضاعفات

التهاب القرنية الشوكيبة يصيب الغطاء الخارجي الشفاف للعين والذي يسمى القرنية. يجب على المرضى استشارة طبيب العيون الخاص بهم إذا عانوا من أي من الأعراض المذكورة أعلاه. يمكن أن يؤدي تجاهل العلامات إلى مضاعفات خطيرة.

بصرف النظر عن الألم الشديد في العين ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إعاقات بصرية أو فقدان البصر أو العمى إذا لم يتم علاجه. يلاحظ الأطباء أنه في الحالات الشديدة ، قد تكون عملية زرع القرنية ضرورية.