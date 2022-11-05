بالفيديو مانشستر سيتي يتخطى فولهام بفوز متأخر وهالاند يبصم بهدف

حقق مانشستر سيتي انتصار متأخر على حساب ضيفه فولهام بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة (17) عبر جوليان ألفاريز، وعدل فولهام النتيجة عبر أندرياس بيريرا في الدقيقة (28) من علامة الجزاء، قبل أن يسجل إيرلنج هالاند هدف الانتصار في الدقيقة (90) من علامة الجزاء أيضا.



وبتلك النتيحة رفع السيتي رصيده إلى 32 نقطة ليرتقي مؤقتا إلى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز الثامن.



أتت المحاولة الأولى في المباراة للسيتي في الدقيقة الثالثة، بمتابعة ألفاريز لعرضية من دي بروين، مسددا رأسية مرت إلى جوار القائم.



وسدد دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة، تألق لينو في إبعادها إلى ركلة ركنية.



وتبعه جوندوجان بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 13، أبعدها لينو أيضا إلى ركلة ركنية.



وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 17، بعدما تلقى ألفاريز بينية من قبل جوندوجان، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لمست أصابع لينو واصطدمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.



وتعرض السيتي لضربة كبيرة في الدقيقة 26، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فولهام، بعد إعاقة كانسيلو لويلسون، كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الظهير البرتغالي.





ونفذ بيريرا الركلة بنجح لفولهام في الدقيقة 28، بتسديدة أرضية مميزة على يمين إديرسون.



وبعد فترة من الهدوء، عاد السيتي لتشكيل الخطورة في الدقيقة 42، بتسديدة من جريليش من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، إلا أن كرته ذهبت بعيدا عن المرمى.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تابع أكانجي عرضية من برناردو داخل المنطقة، مسددا رأسية قوية تألق لينو في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).



وبدأ السيتي الشوط الثاني، بمتابعة من أكي لعرضية من دي بروين في الدقيقة 52، مسددا رأسية ضعيفة أمسك بها لينو بسهولة.



وفي هجمة سريعة لفولهام في الدقيقة 62، تلقى ويلسون بينية خلف أكي لينطلق من الجانب الأيمن ويسدد كرة قوية من داخل المنطقة، مرت إلى جوار القائم.





وتحصل السيتي على مخالفة في الدقيقة 64، وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع عرضية من دي بروين، سدد البلجيكي كرة مخادعة مباشرة تجاه المرمى، مرت بقليل إلى جوار القائم.



وحول تيت مباغتة إديرسون بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67، إلا أن البرازيلي نجح في التصدي لها.



ونجح السيتي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، بعدما ارتقى هالاند لعرضية من دي بروين، مسددا رأسية سكنت الشباك، إلا أنه تم إلغاء الهدف بعدها بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار.



وتحصل السيتي على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بتعرض دي بروين للإعاقة من قبل روبنسون، ونفذ هالاند الركلة بنجاح، بتسديدة أرضية لمست أصابع لينو وسكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السيتي (2-1).