طالع تفاصيل البيان الختامي لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون"

طالب البيان الختامي لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون"، اليوم السبت، بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدًا للشعب الفلسطيني وحاضناً أميناً على المشروع الوطني.

ودعا البيان، إلى إجراء انتخابات للمجلس الوطني بموجب مواد الميثاق الوطني الفلسطيني، والذي يقوم بدوره بتشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

كما وطالب بالعمل على تشكيل أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في الضفة وغزة مجلسا يتولى مهمة الرقابة والتشريع في الضفة وغزة.

ودعا أيضًا لعقد فعاليات وطنية وشعبية لإذكاء الحالة الوطنية التحررية في فلسطين والشتات، وخلق كتلة شعبية ضاغطة للدفع باتجاه تغيير واقع القيادة الفلسطينية.

وشدّد البيان، على ضرورة تأمين الدعم الواجب للانتفاضة الجارية والمتواصلة والدعوة إلى المشاركة بها في الداخل، وإسنادها من الخارج بكل السبل فلسطينياً وعربياً وعالمياً، ودعم صمود غزة وكسر الحصار الظالم عليها