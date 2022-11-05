الجهاد الاسلامي يدين اعتقال الناشط السياسي عمر عساف في رام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:39 م
05 نوفمبر 2022
المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في الضفة طارق عز الدين.jpeg
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أدانت حركة الجهاد الاسلامي مساء اليوم السبت بشدة اعتقال الناشط السياسي عمر عساف، عضو التجمع الوطني الديمقراطي، من قبل أجهزة الأمن في رام الله ، ومنع عقد مؤتمر شعبي يدعو لإصلاح منظمة التحرير .
 و طالبت الحركة على لسان المتحدث باسمها، طارق عز الدين بالافراج عن الناشط والمناضل عمر عساف ، والتوقف عن ممارسة الاعتقال السياسي وملاحقة أصحاب الرأي ، واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 

و قال عز الدين إن المطالبة بإصلاح البيت الداخلي هو مطلب وطني، ونرفض أي مساس بالمطالبين بإصلاح المنظمة أو التضييق على الفعاليات الشعبية الداعية للوحدة وإصلاح المنظمة وإعادة بنائها . 

و أضاف: "إننا ندعو لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني والتصدي لارهابه وعدوانه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

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