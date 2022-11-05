فيديو.. إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في أبو ديس بالقدس

نقلت سيارات الإسعاف، عصر اليوم السبت، إصابة لشاب في القدم برصاصة أطلقتها قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي نحوه خلال اندلاع مواجهات عند جامعة القدس في منطقة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول إصابة لشاب إلى المستشفى بالرصاص الحي في منطقة الفخذ من بلدة أبو ديس.

وذكرت أن عشرات الشبان في أبو ديس التي شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال، أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق تلك القوات و راجمات مثبتة في أعلى الجيبات العسكرية مئات من قنابل الغاز الخانقة نحوهم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصورة، تظهر اشتعال النيران بالأشجار المحيطة بجامعة القدس في بلدة أبوديس جراء قنابل الغاز أطلقها جنود الاحتلال.

كما أعلنت مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة.