فيديو مارين الحيمر تعتنق الإسلام .. من هي مارين الحيمر ويكيبيديا جنسيتها وأصلها

فيديو مارين الحيمر تعتنق الإسلام ، وبدأت جميع مواقع الإخبارية في الحديث وتغطية حادثة إعلام عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الفرنسي مارين الحيمر حيث انتشرت صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة وهي بالحجاب وداخل الحرم المكي وتقرأ القرآن بعد أن أعلنت بشكل رسمي على حسابها على انستغرام نطق الشهادتين ودخولها الدين الإسلامي الحنيف ، وقام فريق فلسطين اليوم كعادته في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن قصتها التي أدخلت الفضول على مئات الالاف من الأشخاص من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية من أجل التعرف على قصة اسلامها وذلك في هذه المقالة التي تضمن معلومات عامة عنها وكل ما عليكم الآن هو المتابعة حتى النهاية .

مارين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية تعتنق الاسلام

ونؤكد لكم في هذه الفقرة ، إلى أن عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر قد نشرت في الفترة الأخيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو وسط تفاعل كبير من متابعيها عليه : "وهي من داخل أحد المساجد في فرنسا حيث رددت الشهادتين".

وكتبت مارين الحيمر الذي يتابعها الآلاف من الأشخاص على حسابها معلقة على الفيديو حول اعتناقها الإسلام قائلةً :"هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله".

كما وعلقت عارضة الأزياء الفرنسية والتي بات اسمها من أكثر الأسماء تداولاً على المنصات الرقمية : "أن هناك كثير من الأشخاص يعلمون قرار اعتناقها الإسلام وبالرغم من ذلك فلا يزالون يسألونها عن هذا القرار".

جنسية وأصل مارين الحيمر على انستغرام

من هي مارين الحيمر ويكيبيديا

ولقد وضعنا لكم في ثنايا هذه السطور ، معلومات عامة واجابة ملخصة عن من هي مارين الحيمر حيث تعد هذه الفتاة عارضة أزياء فرنسية الجنسية كما ولدت في 1993 وتبلغ الأن 29 عامًا.

وبحسب المعلومات المتوفرة لديها ، فإن مارين ولدت في مدينة بوردو كما أن والدها مغربي الجنسية أما والدتها فرنسية، وحققت شهرة كبيرة خلال عملها كعارضة أزياء.

مارين الحمر، نجمة تلفزيون الواقع الفرنسي، تعيش الآن ما بين دبي باريس، وسبق أن ظهرت إشاعة تشير إلى ارتباطها باللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق.

خليل علق عبر حسابه على تويتر : "مارين الحيمر وهى تردد الشهادة، لا يستطيع اعداء الاسلام ان يستوعبوا لماذا يدخل الاسلام المشاهير الذين حاذوا الدنيا عند اقدامهم فيتركونها ويدخلوا الاسلام، وبعد كل المليارات التى ينفقونها لتشويه الإسلام في الاعلام وصناعة حكام وشيوخ نصبوهم على بلاد المسلمين ليفتنوهم ويخرجوهم من دينهم".

ونواصل معكم في مقالتنا التي تناولها فيها قصة اعتناق عارضة الازياء الفرنسية مارين الحيمر الاسلام ، إذ علق عبد العزيز المغربي : "منذ أيام: أعلن الملاكم الأميركي آندرو تيت دخوله في الإسلام، وهو الحائز على بطولة العالم في الكيك بوكسنغ منذ ساعات: الإعلامية الفرنسية الشهيرة مارين الحيمر، تعلن دخولها الإسلام، وصورتها بالحجاب. وسط ركام الباطل، تأتي هذه المشاهد المبشرة لتؤكد أن هذا الدين تكفّل الله بنصرته، فلا تقلق".