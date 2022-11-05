من هي مارين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية ويكيبيديا التي اعتنقت الإسلام .. مارين الحيمر تعتنق الإسلام

من هي مارين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية ويكيبيديا التي اعتنقت الإسلام ويبحث الجمهور الواسع في منطقة العربية على الانترنت تحديدًا على محرك جوجل الشهير ونتيجة لهذا الامر والضجة التي أحدثها الفتاة الفرنسية مارين الحيمر على المواقع الإخبارية والعالم الفضائي الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي وضعنا فيها المعلومات الكافية عن هذه المعلومات عن مارين الذي خطف الأجواء خلال اليومين الماضيين وانتشر صورا لها داخل حرم الكعبة المشرفة في المملكة العربية السعودية مؤخرًا وكل ما عليكم الآن هو المتابعة الكاملة لهذه السطور التي وضعنا فيها أيضا معلومات عامة عن هذه الفتاة وهي على النحو التالي

من هي مارين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

ونؤكد لكم في هذه الفقرة ، إلى أن عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر قد نشرت في الفترة الأخيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو وسط تفاعل كبير من متابعيها عليه : "وهي من داخل أحد المساجد في فرنسا حيث رددت الشهادتين".

وكتبت مارين الحيمر الذي يتابعها الآلاف من الأشخاص على حسابها معلقة على الفيديو حول اعتناقها الإسلام قائلةً :"هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله".

كما وعلقت عارضة الأزياء الفرنسية والتي بات اسمها من أكثر الأسماء تداولاً على المنصات الرقمية : "أن هناك كثير من الأشخاص يعلمون قرار اعتناقها الإسلام وبالرغم من ذلك فلا يزالون يسألونها عن هذا القرار".

مارين الحيمر ويكيبيديا

ولقد وضعنا لكم في ثنايا هذه السطور ، معلومات عامة واجابة ملخصة عن من هي مارين الحيمر حيث تعد هذه الفتاة عارضة أزياء فرنسية الجنسية كما ولدت في 1993 وتبلغ الأن 29 عامًا.

وبحسب المعلومات المتوفرة لديها ، فإن مارين ولدت في مدينة بوردو كما أن والدها مغربي الجنسية أما والدتها فرنسية، وحققت شهرة كبيرة خلال عملها كعارضة أزياء.

مارين الحمر، نجمة تلفزيون الواقع الفرنسي، تعيش الآن ما بين دبي باريس، وسبق أن ظهرت إشاعة تشير إلى ارتباطها باللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق.

فيديو مارين الحيمر تعتنق الاسلام

خليل علق عبر حسابه على تويتر : "مارين الحيمر وهى تردد الشهادة، لا يستطيع اعداء الاسلام ان يستوعبوا لماذا يدخل الاسلام المشاهير الذين حاذوا الدنيا عند اقدامهم فيتركونها ويدخلوا الاسلام، وبعد كل المليارات التى ينفقونها لتشويه الإسلام في الاعلام وصناعة حكام وشيوخ نصبوهم على بلاد المسلمين ليفتنوهم ويخرجوهم من دينهم".

عبد العزيز المغربي علق : "منذ أيام: أعلن الملاكم الأميركي آندرو تيت دخوله في الإسلام، وهو الحائز على بطولة العالم في الكيك بوكسنغ منذ ساعات: الإعلامية الفرنسية الشهيرة مارين الحيمر تعلن دخولها الإسلام ، وصورتها بالحجاب. وسط ركام الباطل، تأتي هذه المشاهد المبشرة لتؤكد أن هذا الدين تكفّل الله بنصرته، فلا تقلق".